Diyarbakır'da işten çıkartılan belediye işçilerinin eyleminde 251'nci gün

DİYARBAKIR’da, DEM Parti’li belediyelerin işten çıkardığı işçilerin Büyükşehir Belediyesi önünde kurdukları çadırda başlattığı eylem, 251’inci güne girdi.

31 Mart 2024 seçimlerinden sonra DEM Parti’nin kazandığı belediyelerde çeşitli gerekçelerle işten çıkarılan işçiler, Büyükşehir Belediyesi binası önünde eylem başlattı. Kurdukları çadırda haklarını arayan işçiler, 251 gündür eylemlerini sürdürüyor. Çadırı ziyaret eden Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylemimizin 251’inci gününde emek ve ekmek mücadelesi verdiğimiz çadırdan, zorbalara ve despot uygulamalarına karşı sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. DEM’li belediye yönetimleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan, iş güvenceleri ellerinden alınan işçi kardeşlerimizin sayısı 845’e, sözleşmeli memurların sayısı ise 270’e ulaştı. DEM Parti’li belediyelerde yaşanan işçi ve emekçi kıyımı hukuki ve insani tüm sınırları aşmış durumdadır” dedi.

‘HAKLARIMIZI ALANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ’

İşçilerin sürecini takip edeceklerini belirten Tekdemir, “Emekçi kardeşlerimiz işlerine dönene kadar çadır nöbetimiz ve emek direnişimiz son bulmayacaktır. Bizler, baskı ve zulmün kimden geldiğine bakmaksızın 1115 emekçinin işinden ve ekmeğinden edilmesine güçlü itirazlarımızı yapmaya, tepki ve protestolarımızla haksızlığa dur demeye, hukuku işletmeye ve mağdur emekçilerimizin sürecini takibe devam edeceğiz" diye konuştu.