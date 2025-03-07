Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır'da

DİYARBAKIR'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli programlar ve ziyaretler için sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Bakan Memişoğlu, kentte ilk olarak Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Yenişehir ilçesindeki Valilik makamına gelen Bakan Memişoğlu, Vali Zorluoğlu ve protokol tarafından karşılandı. 'Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Memişoğlu, daha sonra Vali Zorluoğlu ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Ziyarette Bakan Memişoğlu'na, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman da eşlik etti.