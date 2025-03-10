Burun kanalları kapalı dünyaya gelen Emani bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu
MARDİN'de 3 ay önce burun kanalları kapalı olarak dünyaya gelen Emani Kevkeb, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan 1 saat 15 dakikalık ameliyatla sağlığına kavuştu.
MARDİN’de 3 ay önce burun kanalları kapalı olarak dünyaya gelen Emani Kevkeb, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan 1 saat 15 dakikalık ameliyatla sağlığına kavuştu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akdağ, “Bu hastaları erken tanımak, erken müdahale etmek çok önemli ve kıymetlidir. Endoskopik olarak herhangi bir yeri açmadan kapalı bir metotla biz burun içinin, boğazla birleştiği alanda iki tarafı da açmış olduk. Bu hastaları toplasanız 3 yılda, 5 yılda bir tane bulabileceğiniz bir hasta” dedi.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Kevkeb ailesinin 3 ay önce kız çocukları Emani dünyaya geldi. Aile, 4’üncü çocukları Emani nefes almakta zorlanmaya başlayınca hastaneye kontrole götürdü. Yapılan kontrolde Emani’nin burun kanallarının kapalı olduğu görüldü. 2 ay yoğun bakımda tedavi gören Emani bebek, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akdağ ve ekibi tarafından gerçekleştirilen, 1 saat 15 dakika süren ameliyatla sağlığına kavuştu.
‘ŞARK SENDROMU HASTALIKLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR’
Bu tür hastalıkların şark sendromu hastalıkları kapsamında değerlendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Akdağ, “Daha önceden ‘koanal atrezi’ dediğimiz doğuştan 2 burun kanalının tıkanması sonucunda solunum problemi yaşayan bir hastamıza ameliyat yapmış olduk. Yaptığımız kontrolde gayet iyi bir şekilde solunumun rahatladığını ve beslenmesinin de oluştuğunu görüyoruz. Tabii bu hastalık aslında doğuştan olduğu için ‘Şark sendromu’ dediğimiz aynı zamanda kalpte deliklik ve başka birtakım problemlerle doğuyor. Bu sendromun bir parçası da koanal atrezi dediğimiz her iki burun deliğinin arka kısmının boğazla birleştiği bölgede tamamıyla kapanması sonucunda oluşuyor. Bu hastaları erken tanımak, erken müdahale etmek çok önemli ve kıymetlidir. Tabii bu tip hastalarda ameliyatı planlamak ve yapmak komplike ve riskli. Çünkü anestezi esnasında bunların aynı zamanda kalp problemleri ve diğer sistemle ilgili problemleri olduğu için ve ameliyat sonrası da yoğun bakım ihtiyacı olduğu için bu anlamda takibi çok önemlidir” diye konuştu.
‘3-5 YILDA BİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK’
Bu tür hastaların 3-5 yılda bir karşılarına çıktığını söyleyen Prof. Dr. Akdağ, “Endoskopik olarak herhangi bir yeri açmadan kapalı bir metotla biz burun içinin, boğazla birleştiği alanda iki tarafı da açmış olduk. Burunda iki tane stentimiz var. O stentleri de çıkardıktan sonra daha rahat, daha konforlu solunum ve beslenme düzeyine gelmiş olacak. Günümüz şartlarında endoskopi dediğimiz ince fiber ışınlarla orayı açabiliyoruz. Gayet güzel bir şekilde açılmış oldu. Aslında bu çocuğun durumu, hızlı bir şekilde belki 15’inci günde, hatta doğar doğmaz çoğu kez müdahale edilmesi gereken bir durum. İşin ilginç tarafı ki o da bilimsel olarak belki detaylı bir şekilde yorumlanması gereken, tartışılması gereken bir konu; 3 ayda bu çocuğun burnundan hiç nefes almayacak şekilde iki tarafı da tıkalı olduğu halde nasıl yaşadığıyla ilgili. Bebeklerde, beslenme ve solunum sıkıntısı olan hastalarda mutlaka ve mutlaka endoskopi muayenesinin yapılması gerekiyor” diye konuştu.
‘ÇOCUĞUMU DAMLAYLA BESLEDİM’
Emani’nin annesi Merve Kevkeb de (23) 13 yıl önce Türkiye’ye geldiklerini ve Mardin’in Kızıltepe ilçesine yerleştiklerini belirterek, “2 ay boyunca çocuğum Mardin’de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Hastaneden çıktıktan sonra bana bir damla verdiler. Çocuğumun beslenmesini o şekilde yaptım. Daha sonra buraya geldim ve çok şükür çocuğum sağlığına kavuştu” ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.