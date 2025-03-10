Burun kanalları kapalı dünyaya gelen Emani bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu

MARDİN’de 3 ay önce burun kanalları kapalı olarak dünyaya gelen Emani Kevkeb, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan 1 saat 15 dakikalık ameliyatla sağlığına kavuştu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akdağ, “Bu hastaları erken tanımak, erken müdahale etmek çok önemli ve kıymetlidir. Endoskopik olarak herhangi bir yeri açmadan kapalı bir metotla biz burun içinin, boğazla birleştiği alanda iki tarafı da açmış olduk. Bu hastaları toplasanız 3 yılda, 5 yılda bir tane bulabileceğiniz bir hasta” dedi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Kevkeb ailesinin 3 ay önce kız çocukları Emani dünyaya geldi. Aile, 4’üncü çocukları Emani nefes almakta zorlanmaya başlayınca hastaneye kontrole götürdü. Yapılan kontrolde Emani’nin burun kanallarının kapalı olduğu görüldü. 2 ay yoğun bakımda tedavi gören Emani bebek, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akdağ ve ekibi tarafından gerçekleştirilen, 1 saat 15 dakika süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

‘ŞARK SENDROMU HASTALIKLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR’

Bu tür hastalıkların şark sendromu hastalıkları kapsamında değerlendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Akdağ, “Daha önceden ‘koanal atrezi’ dediğimiz doğuştan 2 burun kanalının tıkanması sonucunda solunum problemi yaşayan bir hastamıza ameliyat yapmış olduk. Yaptığımız kontrolde gayet iyi bir şekilde solunumun rahatladığını ve beslenmesinin de oluştuğunu görüyoruz. Tabii bu hastalık aslında doğuştan olduğu için ‘Şark sendromu’ dediğimiz aynı zamanda kalpte deliklik ve başka birtakım problemlerle doğuyor. Bu sendromun bir parçası da koanal atrezi dediğimiz her iki burun deliğinin arka kısmının boğazla birleştiği bölgede tamamıyla kapanması sonucunda oluşuyor. Bu hastaları erken tanımak, erken müdahale etmek çok önemli ve kıymetlidir. Tabii bu tip hastalarda ameliyatı planlamak ve yapmak komplike ve riskli. Çünkü anestezi esnasında bunların aynı zamanda kalp problemleri ve diğer sistemle ilgili problemleri olduğu için ve ameliyat sonrası da yoğun bakım ihtiyacı olduğu için bu anlamda takibi çok önemlidir” diye konuştu.