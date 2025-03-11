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        Diyarbakır'da kaybolup, Batman'da cesedi bulunan Mehmet cinayetinde 19 şüpheli adliyede

        DİYARBAKIR'da kaybolduktan bir hafta sonra Batman'da boş arazide silahla vurulmuş cesedi bulunan Mehmet Yüksel'in (24) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:40
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        Diyarbakır'da kaybolup, Batman'da cesedi bulunan Mehmet cinayetinde 19 şüpheli adliyede
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        DİYARBAKIR’da kaybolduktan bir hafta sonra Batman’da boş arazide silahla vurulmuş cesedi bulunan Mehmet Yüksel’in (24) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 19 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi Aydınlar mezrasında yaşayan Mehmet Yüksel, 1 Mart’ta asker arkadaşlarıyla buluşmak için ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp olarak aranan Yüksel’in, 8 Mart’ta, Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü mevkisindeki boş bir arazide silahla vurulmuş cesedi bulundu. Yüksel’in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Yüksel, Çınar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 9 Mart’ta C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T.(32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında dün 5 kişi daha yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, Bismil Adliyesi’ne sevk edildi.

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