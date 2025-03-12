Diyarbakır'da 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alıp tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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