Kargo şirketi araçlarına özel bölümler yapıp, silah zulalamışlar; 17 gözaltı

DİYARBAKIR ve Batman'da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik operasyonda 17 kişi yakalandı. Şüphelilerin kargo şirketi araçlarına özel bölümler yaparak, silah zulaladıkları tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine silah temin ederek suça aracılık eden ve silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin ayrıca silah sevkiyatı yapacağı belirlendi. Ekipler, Diyarbakır ve Batman'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli yakalandı. Adreslerde 3 uzun namlulu tüfek, 11 tabanca ve 500 fişek ele geçirilirken; şüphelilerin polise yakalanmamak ve dikkat çekmemek için kargo şirketi araçlarına özel bölümler yaparak, silah zulaladıkları tespit edildi. Soruşturma sürüyor.