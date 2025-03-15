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        2 aylık bebek fenalaştı, uçak acil iniş yaptı

        İSTANBUL-Bağdat seferini yapan uçak, 2 aylık M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:49 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:55
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        2 aylık bebek fenalaştı, uçak acil iniş yaptı
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        İSTANBUL-Bağdat seferini yapan uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli bebek fenalaşınca Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

        İstanbul-Bağdat seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan AJet firmasına ait VF131 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, 2 aylık M.A.İ.G. isimli kız bebeğin fenalaşması nedeniyle gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bebek, havalimanında hazırda bekletilen ambulansla Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Uçak seferine devam ederken, bebeğinin durumun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

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