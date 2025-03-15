Park halindeki otomobilin camını kırdılar; o anlar kamerada

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 820'nci Sokak’ta meydana geldi. 3 kişi, park halindeki Levent Demirdağ'a ait otomobilin camlarını tekmeler ile kırdı ardından içerisinde değerli eşya aradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler bir süre sonra uzaklaştı. Demirdağ şüpheliler şikayetçi olurken, polisin arama çalışmaları sürüyor.

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