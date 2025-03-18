HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 382 oldu

DİYARBAKIR'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, terör örgütüne katıldığı öğrenilen Ömer Akan'ın babası İsmail Akan ile birlikte 382'ye çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 2024 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 60 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetindeki aile sayısı, 2016 yılında 25 yaşında Mersin'de kaybolan ve daha sonra örgüte katıldığı öğrenilen Ömer Akan'ın babası İsmail Akan ile birlikte 382'ye çıktı.

'SİLAH ÇÖZÜM DEĞİL'

Oğlunun gelmesini beklediğini söyleyen Ömer Akan, "20 sene okuttuk, kalem kullanması için. Silah çözüm değil. Ülkemiz güzel bir ülkedir. Silaha gerek yok. Eğer bir sorun, yanlışlık görüyorsanız; gelip burada kaleminizle konuşun, biz de arkanızdayız. Beraber mücadele edebiliriz. O şansımız var. Devlet büyüklerimiz bir kanal açmış şu anda barış için. Gelip teslim olun. Devletimiz bize imkanları yarattı" dedi.

'GELSİN, MESLEĞİNİ İCRA ETSİN'

Akan, "2 senedir yaşadığına dair duyum aldım. Daha önce hiç bilmiyordum, örgüte katılıp katılmadığını da. 2016'da evde değildim. Meslek icabı yurt dışındaydım. Geldim, kaybolduğunu söylediler. Örgüte gidip gitmediğini de bilmiyorduk. Sonra örgüte katıldığı duyumunu aldık. Eğer yaşıyorsan, görüyorsan, yeter artık” diyerek gelmesi için oğluna çağrıda bulundu.