Unutulan yöresel yemekleri yapıp, götürdükleri ihtiyaç sahibi ailelerle iftarda yiyorlar

DİYARBAKIR’da, Bismil Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yürütülen aşçılık kursunda eğitim alan kursiyerler, hem unutulan yöresel yemekleri yapmayı öğreniyor hem de belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere götürüp, birlikte iftarda yiyorlar. Aşçı eğitmeni Cansu Gümüş, “Günümüzde şu an olmayan yemeklere ağırlık veriyoruz. Ramazan nedeniyle maneviyatı yaşamak için öğrencilerimizle ihtiyaç sahibi aileleri buluyoruz” dedi.

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yürütülen aşçılık kursunda eğitim alan 20 kursiyer, hayata geçirilen ‘Hünerhane’ projesi kapsamında hem yöresel yemekleri yapmayı öğreniyor hem de aldıkları belgelerle iş sahibi oluyor. Kursiyerler, yabani ot çorbası, yoğurtlu buğday çorbası, bulgurlu etli dolma, devsirme (Kurutulmuş Sebzeli Yemek), sütlü un çorbası, çırçır pilavı, zerde pilavı gibi yemekleri öğreniyor. Her gün hazırladıkları 4 çeşit yemeği hijyen koşullarına uygun şekilde paketleyip, belirlenen ihtiyaç sahiplerine götürüp, birlikte iftar açıyorlar. Bu yolla, ramazan ayında yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesi amaçlanıyor.

‘İYİLİK ELİMİZİ UZATMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Aşçı eğitmeni Cansu Gümüş, yaptıkları yemekleri belirledikleri ailelere götürüp birlikte iftar açtıklarını belirterek, “Kursiyerlerle birlikte burada projelerimiz var. Biz genelde yöresel yemeklere ağırlık veriyoruz. Ramazan ayına girdiğimizden dolayı o maneviyatı yaşamak için öğrencilerimizle ihtiyaç sahibi aileleri buluyoruz. Kendi yaptığımız yemekleri götürüp onlarla birlikte iftarımızı açıyoruz. Toplamda 20 öğrencimiz var. Genelde yöresel, günümüzde şu an olmayan yemeklere ağırlık veriyoruz. Bilinen yemekleri zaten herkes biliyor. Bizim önceliğimiz sadece yemek de değil, ‘Yemek yaparken hijyene de dikkat ederek neler yapabiliriz, ne edebiliriz?’ diye eğitim veriyoruz. Ayrıca meslek öğretiyoruz. Bu belgelerle herhangi bir iş yerinde çalışma imkanı sağlıyoruz. İlk olarak kendi çevremizden gördüklerimize, bildiklerimize gidiyoruz. Uzakta olsa bile elimizden geldiğince iyilik elimizi uzatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

‘YÖRESEL YEMEKLERE AĞIRLIK VERİYORUZ’

Unutulmaya yüz tutmuş yemeklere ağırlık verdiklerini belirten eğitmen Halil Yıldırım da “3 aydır bu kursumuz devam ediyor. Diğer arkadaşlarla birlikte yöresel yemeklere ağırlık vermekteyiz. Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyoruz. Ramazan ayı vesilesiyle biz de bu bereketten istifade etmek için burada pişirdiğimiz yemekleri her gün bir yetim aileyle birlikte iftarımızı açıyoruz. 4 kişilik yetim bir aileyi ziyaret edeceğiz. Hummalı bir şekilde yemeklerimizi hazırlıyoruz. Yemekler hazır olduktan sonra inşallah iftar vaktinde yetim ailemizi ziyaret edeceğiz. İftarımızı onlarla birlikte açacağız” dedi.