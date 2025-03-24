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        Diyarbakır'da, asansör boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

        DİYARBAKIR'da bir apartmanda görevli Abdurrezzak Memiş (37), asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 23:50 Güncelleme: 24.03.2025 - 23:55
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        Diyarbakır'da, asansör boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü
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        DİYARBAKIR’da bir apartmanda görevli Abdurrezzak Memiş (37), asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartman görevlisi Abdurrezzak Memiş, asansörü kontrol ederken dengesini kaybederek boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Memiş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Memiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Eğil ilçesi kırsal Bahşiler Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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