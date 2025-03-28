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        Diyarbakır'da zincirleme kazada ölen baba, oğul ve damat defnedildi

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde hatalı sollama nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen Sadık Dalgıç (75), oğlu Salim Dalgıç (55) ve damatları Aydın Yıldız (50) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:50
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        Diyarbakır'da zincirleme kazada ölen baba, oğul ve damat defnedildi
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde hatalı sollama nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen Sadık Dalgıç (75), oğlu Salim Dalgıç (55) ve damatları Aydın Yıldız (50) toprağa verildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil- Batman yolu Tepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatalı sollama yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ANT 210 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen 33 EBE 42 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen 2 otomobil de kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sadık Dalgıç, oğlu Salim Dalgıç ve damatları Aydın Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar R.F., S.G., E.Y., İ.A., V.A. ve bir bebek ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. S.G., E.Y. ve R.F.’nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

        Jandarma ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından Sadık Dalgıç, oğlu Salim Dalgıç ve damatları Aydın Yıldız’ın cansız bedenleri otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada otopsileri tamamlanan 3 kişi yakınları tarafından alındı. Sadık ve oğlu Salim Dalgıç Batman’da, Yıldız ise Bismil ilçesi kırsal Mirzabey Mahallesi’nde toprağa verildi. Ailenin, Bismil ilçesindeki kırsal Arapkent Mahallesi’ndeki taziyeden döndükleri öğrenildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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