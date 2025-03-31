Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Otomobilin çarptığı 21 aylık bebek öldü

        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde otomobilin çarptığı 21 aylık Celal Aydemir, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:56 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı 21 aylık bebek öldü
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde otomobilin çarptığı 21 aylık Celal Aydemir, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte bayram ziyareti için mahalleye gelen 21 aylık Celal Aydemir, iddiaya göre otomobilden inerek arka tarafa doğru geçti. Bu sırada sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, Celal bebeğe çarptı. Celal bebek ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal bebek, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Celal bebeğin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Üçtepe Mahallesi'nde aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü!
        Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü!
        O anlar kamerada! Damattan kayınpedere kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Damattan kayınpedere kurşun yağmuru!
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        Türkiye sağanak yağmurun etkili altında!
        Türkiye sağanak yağmurun etkili altında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"

        Benzer Haberler

        1 çocuk annesi, tartıştığı eşi tarafından öldürüldü
        1 çocuk annesi, tartıştığı eşi tarafından öldürüldü
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti
        Diyarbakır'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatları için nöbette
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatları için nöbette
        Diyarbakır'da bayramlaşmadan dönenlerin üzerinde bulunduğu traktör devrildi...
        Diyarbakır'da bayramlaşmadan dönenlerin üzerinde bulunduğu traktör devrildi...
        "Medeniyetler şehri Diyarbakır" bayramı dolu dolu geçiriyor
        "Medeniyetler şehri Diyarbakır" bayramı dolu dolu geçiriyor