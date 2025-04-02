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        ESK Genel Müdürü Kayhan için Diyarbakır'da cenaze töreni (3)

        ESKGENEL MÜDÜRÜ KAYHAN İÇİN CENAZE TÖRENİİzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan (56) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek gece saatlerinde hava yoluyla memleketi Diyarbakır'a getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:05
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        ESK Genel Müdürü Kayhan için Diyarbakır'da cenaze töreni (3)
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        ESKGENEL MÜDÜRÜ KAYHAN İÇİN CENAZE TÖRENİ

        İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan (56) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek gece saatlerinde hava yoluyla memleketi Diyarbakır'a getirildi. Kayhan için öğle namazına müteakip Odabaşı Bal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kayhan'ın ailesi ve yakınları, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, 26’ncı ve 27’nci Dönem Milletvekili Ebubekir Bal, kurumlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        BAKAN YUMAKLI: MÜTEVAZI BİRİSİYDİ

        Törende konuşan Bakan Yumaklı, Kayhan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün çok değerli kardeşimizi, arkadaşımızı, dostumuzu ebedi istirahatgahına uğurlamak için buradayız. Mustafa Bey, vatanına, milletine, vazifesine sadık olmayı bir görev olarak bilen bir arkadaşımızdı. Kendisi sakin bir kişiliğe sahipti, mütebessim birisiydi. Mütevazı birisiydi. İşi ile ilgili konularda ise son derece onurlu duruşu olan bir kardeşimizdi. Bizler bakanlık ailesi olarak çok kıymetli ailesinin kederini yüreğimizde hissediyoruz. Rabbim kendilerine sabırlar ihsan eylesin. Cennetinde buluştursun inşallah. Değerli kardeşlerim, Mustafa Bey'den razıyız. Rabbim de kendisinden razı olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ruhunu şad eylesin inşallah" dedi. Kayhan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Hani ilçesine uğurlandı.

        Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

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