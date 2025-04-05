Diyarbakır'da oluşan hortum kamerada

DİYARBAKIR’ın Eğil ilçesinde oluşan hortum nedeniyle bazı tarım alanları ile yapılar zarar gördü. Hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eğil ilçesinde, öğleden sonra hortum meydana geldi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve kısa süreli etkili olan hortum, bazı tarım alanları ile yapıların zarar görmesine neden oldu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından, bölgede zarar tespit çalışması başlatıldı.