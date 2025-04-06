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        Otomobiliyle, evli sevgilisinin aracına çarptı

        DİYARBAKIR'da Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 06.04.2025 - 11:35
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        Otomobiliyle, evli sevgilisinin aracına çarptı
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        DİYARBAKIR’da Ç.Ö. isimli kadın, evli olan sevgilisini eşiyle birlikte görünce otomobiliyle takip ederek, içinde bulundukları araca çarptı. Sinir krizi geçiren Ç.Ö., ekiplerin iknasıyla araçtan indirilerek önce hastaneye, ardından da ifade için emniyete götürüldü.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle ilerlerken, evli olan sevgilisini eşiyle birlikte başka bir otomobilde gördü. Ç.Ö., takip ettiği çiftin bulunduğu otomobile önden çarptı. Otomobilden inen sürücü ile eşi bir markete sığınırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sinir krizi geçiren Ç.Ö., aracıyla bir kez daha sevgilisinin otomobiline çarptı. Ekiplerin ikna çabasıyla araçtan inen Ç.Ö., ambulansla hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından Ç.Ö. ve sevgilisi ile eşi emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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