Bakımını yaptığı inek, besiciyi tekmeledi; o anlar kamerada

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde besici Şehmuz Demir, bakımını yaptığı ineği tarafından tekmelendi. Demir, aldığı darbeyle savrulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Çermik ilçesi Karataş Mahallesi Karuk Mezrası'nda meydana geldi. Besici Şehmuz Demir ineklerin bakımını yapmak için ahıra gitti. Demir, bakımını yaptığı sineği tarafından tekmelendi. Göğsüne aldığı darbeyle savrulan Demir, yere düştü. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.