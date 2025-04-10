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        Diyarbakır'da 'kavga' ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen 'kavga' ihbarının ardından adrese yönlendirilen polis ekipleri, mahalleli tarafından meşaleler ve alkışlarla karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:55
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        Diyarbakır'da 'kavga' ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşen ‘kavga’ ihbarının ardından adrese yönlendirilen polis ekipleri, mahalleli tarafından meşaleler ve alkışlarla karşılandı.

        Bismil ilçesi Fırat Mahallesi Özgürlük Bulvarı’nda mahalleliler, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine kutlama yapmak için plan yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak, çok sayıda kişinin kavga ettiği ve polis yönlendirilmesi talep edildi. İhbar üzerine adrese giden Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, mahalleli tarafından meşale ve alkışlarla karşılandı. Polisler için pasta kesildi, ekipler de vatandaşlara teşekkür etti. Etkinliği organize eden mahalleli Halil Yıldırım, polislerin motivasyonunu artırmak için böyle etkinliği organize ettiklerini belirterek, “Başta şehit ve gazi polis arkadaşlarımız olmak üzere tüm emniyet teşkilatının gününü kutluyoruz. Polis abla ve ağabeylerimizin motivasyonunu için arkadaşlarımızla beraber bir sürpriz hazırladık. Arkadaşımız asılsız ihbarda bulundu, ardından buraya intikal eden polis arkadaşlarımızı konfeti ve meşaleler ile karşıladık" dedi.

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