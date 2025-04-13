Diyarbakır'da 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 tutuklama

Olay, 10 Nisan akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Tabanca ve uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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