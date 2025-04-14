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        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısında (4)

        BAKANLIKVE UCİM'İN KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİNarin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 15 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) avukatları davaya katılma talebinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:05
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        Narin cinayetinde 6'sı tutuklu 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısında (4)
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        BAKANLIKVE UCİM’İN KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

        Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu, 15 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) avukatları davaya katılma talebinde bulundu. Sanık avukatları, katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Talebi değerlendiren hakim, katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Hakim, sanık avukatlarının reddihakim talebini ise reddetti.

        Sanık avukatlarından Mustafa Demir, duruşma arasında konuya ilişkin, “Mahkeme yetkisiz kişileri duruşma başında katılan olarak kabul etti. Bunlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UCİM’dir. Biz de bunun hukuka uygun olmadığını, suçtan zarar gören kavramının kanunda çok net olarak açıklanmış olduğunu ifade ettik. Bu genişletilemez, geniş yorumlanamaz. Burada temel amaç çocukların korunmasıdır. Üstün yararı olan çocukların korunmasında yargılamaya yetkisiz kişilerin alınmasıyla gizlilik ihlal edilecektir ve daha önceki yargılamada yetkisiz kişilerin kabulünün nelere sebep olduğunu bildiğimiz için buna itiraz ettik. Hakim talebimizi kabul etmedi. Biz de bunun üzerine reddihakim talebinde bulunduk. Reddihakim talebimiz dilekçeyle yazılı olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Biz de hemen hem yazılı başvuruda bulunduk hem de CMK’nın ilgili hükmünü açtık. CMK hükmü der ki; zabıt katibine tutanağı geçirmek suretiyle. Yani bunun yazılı olması gerekmiyor. Tekrardan yazılı talebimizi ilettik. Hukuka aykırı olarak yargılama yürüyor diye itirazlarımızı yeniledik. Hakim bu kez duruşma sırasında geldiği gerekçesiyle, duruşma arasında bakılacağını bahane etti. Bakalım ne olacak göreceğiz” dedi.

        30 dakika ara verilen duruşma tekrar başladı. Tutuklu sanık Birsen Güran ile tutuksuz sanık Barış Güran’ın sorgusu sona erdi. M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A.’nın (15) sorgusuna başlandı.

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