Diyarbakır'da, otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
DİYARBAKIR'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR’da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Ali Pınar Mahallesi Mervani Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DBB 279 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Metrelerce yükseklikten düşen otomobili gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cenazesi, ise otopsi için hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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