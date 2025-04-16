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        Motosikleti ile yayaya çarpan sürücüye saldırı

        DİYARBAKIR'damotosikleti ile yayaya çarpan sürücü, çevredekilerin tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:15
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        Motosikleti ile yayaya çarpan sürücüye saldırı
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        DİYARBAKIR'damotosikleti ile yayaya çarpan sürücü, çevredekilerin tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.O.'ya (54) çarptı. M.O. ağır yaralanırken, kazayı görenler sürücüye saldırdı. Yumruklu, tekmeli saldırı kameraya yansırken, sürücü çevredekilerin araya girmesi ile kurtuldu. M.O. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi için emniyete götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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