Diyarbakır'da son 2 yılda ele geçirilen 20 ton esrar imha edildi (2)

'MÜCADELEMİZAYNI KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR'

Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, uyuşturucunun imhasının ardından yaptığı açıklamada, ilçede terörün etkisini büyük mücadeleyle kırdıklarını, uyuşturucuyla mücadelenin de aynı kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “Bu maddenin de etkisini kırmak niyetindeyiz. Burada tabii amacımız başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı uyuşturucu illetinden kurtarmak. Aynı zamanda bu kara para finansmanını kurutmaktır, engellemektir. Bu kararlı mücadele kapsamında yasa dışı kenevir ekim alanları, ilçemizde bu mücadele kapsamında azalmaktadır, istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Tabii bu topyekun bir mücadele. Sadece güvenlik boyutuyla bakmıyoruz. Eğitim, sosyokültürel, ekonomik ayağı topyekun bir mücadele, seferberlik gerektiriyor. Bunun için de vatandaşlarımızdan her kesimden bizlere destek olmasını bekliyoruz. Bu bizim mücadelemizde asli bir unsur. Bizlerle destek ve iş birliği içerisinde bulunmaları çok önem arz etmektedir. Sayın Valimizin liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede, başta kahraman jandarma personelimize, güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.