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        Aracını durdurup yol kenarındaki dubayı çaldı

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde güvenliği sağlamak amacıyla yol kenarına konulan dubayı, bölgeden geçen taksinin şoförünün çaldığı anlar, kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:40
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        Aracını durdurup yol kenarındaki dubayı çaldı
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        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde güvenliği sağlamak amacıyla yol kenarına konulan dubayı, bölgeden geçen taksinin şoförünün çaldığı anlar, kameraya yansıdı.

        Olay, dün gece, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik amacıyla yola yerleştirilen dubayı gören taksi şoförü, aracını durdurup indi. Dubayı alıp taksiye koyan sürücü, ardından bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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