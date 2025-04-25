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        Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 2'nci kez hakim karşısında (3)

        ARAVERİLDİDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşmasına 30 dakika ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:03 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:03
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        Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 2'nci kez hakim karşısında (3)
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        ARAVERİLDİ

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşmasına 30 dakika ara verildi. Aranın ardından tanıkların dinlenilmesine devam edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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