Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 2'nci kez hakim karşısında (3)
ARAVERİLDİDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşmasına 30 dakika ara verildi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşmasına 30 dakika ara verildi. Aranın ardından tanıkların dinlenilmesine devam edilecek.
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