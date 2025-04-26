Diyarbakır'da dolu ve sağanak etkili oldu

DİYARBAKIR'dadolu ve sağanak etkili oldu. Yollar su ile dolarken, hazırlıksız yakalananlar dolu ve yağıştan korunmaya çalıştı.

Kentte etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, durak ve bina altlarında bekledi. Doluya caddede yakalananlar, elleri ve giysileriyle başlarını kapatıp korunmaya çalıştı. Bir vatandaş da yağışa aldırış etmeden telefonla görüntülü görüşmesine devam etti.

5 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; akşam saatlerine kadar sağanak yağışların Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da yerel kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.