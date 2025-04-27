Diyarbakır'da otomobil, refüje çarptı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Kavşağı yakınında meydana geldi. 21 AER 626 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Ardından refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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