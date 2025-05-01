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        Diyarbakır'da, oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama sonrası yangın; olay anı kamerada (3)

        KASKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIDiyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Birtane Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren balata spreyi üretimi yapılan iş yerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, bir itfaiye erinin alevlere müdahale ettiği anlara ait kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 21:21 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:21
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        Diyarbakır'da, oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama sonrası yangın; olay anı kamerada (3)
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        KASKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Birtane Oto Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren balata spreyi üretimi yapılan iş yerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, bir itfaiye erinin alevlere müdahale ettiği anlara ait kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin iş yerinin kepenklerinin önünde hazırlık yaptığı, daha sonra iş yeri kepenklerinin altından başlayarak yangına müdahale ettiği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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