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        Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 3'üncü kez hakim karşısında (2)

        DURUŞMA3 SAAT SÜRDÜDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 3'üncü duruşması, yaklaşık 3 saat sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:47
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        Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 3'üncü kez hakim karşısında (2)
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        DURUŞMA3 SAAT SÜRDÜ

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 3'üncü duruşması, yaklaşık 3 saat sürdü. Duruşmada tüm sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya bazı sanık avukatları, mazeret bildirerek katılmadı. Mütalaanın okunmasının ardından sanıkların beyanları alınmaya başladı. Sanıklar, avukatları olmadan savunma yapmayacaklarını belirtti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, mahkemeye mazeret sunan sanık avukatlarının esas hakkında savunmalarını yapmaları için duruşmayı 30 Mayıs’a erteledi.

        Tutuklu 6 sanık ise tutuklu bulundukları Diyarbakır Cezaevi’ne yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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