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        Sırrı Süreyya Önder için Diyarbakır'da gıyabi cenaze namazı kılındı

        İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Diyarbakır'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:26 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:26
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        Sırrı Süreyya Önder için Diyarbakır'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İSTANBUL’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Diyarbakır’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Diyarbakır’da, Halkın Demokrasi Derneği (Halk-Der) öncülüğünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı’nda kılınan gıyabi cenaze namazına kentteki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından açıklamalarda bulunan Halk-Der Genel Başkan Vekili Emrah Altun, “Türkiye’de Türk ve Kürt halklarının kardeşliğinde aktif rol üstlenen Sırrı Süreyya Önder, hakkın rahmetine kavuştu. Kendisi, barış mücadelesi için bir elçi olarak yaşamını sürdürdü. Diyarbakır halkı olarak bugün matem gününde onunla beraber olmak istedik. Gözü arkada kalmasın, bıraktığı yerden bayrağı yükselteceğiz. Kendisine rahmet diliyoruz. Halkımızın başı sağ olsun” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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