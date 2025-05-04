15 yaşındaki kızının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

DİYARBAKIR’da 29 Nisan’da babası Ayetullah Türk (43), ile yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Rukiye Türk'ten (15) haber alınamıyor. Ayetullah Türk (43), polise giderek kızını kaçırdığını iddia ettiği akrabası F.T.’den şikayetçi oldu.

Olay, 29 Nisan’da Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde ailesiyle birlikte evde olan Rukiye Türk, babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından odasına geçti. Bir süre sonra kızının odasına giden Ayetullah Türk, orada olmadığını fark etti. Kendi çabalarıyla Rukiye’yi bulamayan aile, polise giderek durumu bildirdi. Ayetullah Türk daha sonra kızının akrabaları F.T. tarafından kaçırıldığı iddia ederek, şikayetçi oldu.

Ayetullah Türk verdiği ifadede, “F.T. isimi şahıs benim uzaktan akrabam olur. 29 Nisan günü saat 21.00 sıralarında kızım Rukiye Türk ile evde oturuyorduk. Ben Rukiye'nin F.T. ile konuştuğunu duydum ve akabinde kızım Rukiye'ye çocuk olduğunu, evlenme çağında olmadığını söyledim. Kızım Rukiye'ye kızmadım ya da hakarette bulunmadım. Sakin bir biçimde anlattım. Rukiye konuştuğumuz odadan ayrıldı. Aradan yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra ben Rukiye'nin evden ayrıldığını fark ettim. Aramaya çıktım. Yaklaşık 2 saat gidebileceği yerlere baktım ve 112'yi aradım. Ben kızım Rukiye'yi ararken komşum O.B isimli şahıs beni aradı ve Rukiye adında bir kızın kendi yanında olduğunu, kendisinin F.T.’ye ulaşması gerektiğini, F.T.’nin dayısı olduğunu belirttiğini söyledi. Komşum O.B. kızımı tanımaz ancak Türk soy ismi olduğu için beni tanıyıp tanımadığını sormak için beni aramış. Beni araması üzerine ben F.T.’nin kızımı kaçırdığını öğrenmiş oldum. F.T.’den davacı ve şikayetçiyim" dedi.