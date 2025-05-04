Amed Sportif Faaliyetler - Adanaspor: 4-0

STAT:Diyarbakır

HAKEMLER: Alper Karasu, Kadir Beyaz, Kadir Akıllı

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler - Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer (Dk. 46 Veli Çetin), Murat Uçar (Dk. 46 Batuhan Tur), Cassubie (Dk. 74 Lourenço), Ömer Bayram (Dk. 61 Alberk Koç), Traore, Yılmaz Ceylan (Dk. 74 Doğacan Davas), Oktay Aydın, Mosquera, Fernando

ADANASPOR: Nurullah Aslan - Yasin Midiliç, Feyzi Yıldırım (Dk. 90 Samet Eylik), Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay, Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz (Dk. 64 Burhan Tuzun), Endri Çekici (Dk. 64 Orkan Çınar), Metehan Altunbaş, Emir Can Aksu, Daniel Candeias

GOLLER: Dk. 22 Traore, Dk. 23 Oktay Aydın, Dk. 58 Yılmaz Ceylan, Dk. 89 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Uğur Adem Gezer, Murat Uçar, Oktay Aydın (Amed Sportif Faaliyetler), Candeias, Metehan Altunbaş (Adanaspor)

AMED Sportif Faaliyetler, 1’inci Lig’in 37’nci haftasında sahasında konuk ettiği Adanaspor’u 4-0 yendi.

22’nci dakikada Yılmaz Ceylan’ın sol kanattan ceza sahası önüne getirdiği topa vuran Traore, meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara yollayarak Amed Sportif Faaliyetler’i öne geçirdi: 1-0.

23’üncü dakikada Fernando’nun ceza sahası yayına pasında topla buluşan Oktay Aydın, sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.

İlk yarı Amed Sportif Faaliyetler’in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

58'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler’de Fernando'nun ceza sahası solundan yaptığı vuruşta Cem'den seken topa sol ayağının içiyle vuruşunu yapan Yılmaz Ceylan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

89'uncu dakikada Traore'nin ceza sahası önünden savunma arkasına yerden pasında Moreno, sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Amed Sportif Faaliyetler’in 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER UNUTULMADI

Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları, sahaya İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için ‘Yüreğimizde yaşayacaksın Sırrı abi’ yazılı pankartla çıktı. Tribünlerde de, üzerinde ‘Baba İshak Ölümsüzdür’ yazan ve Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafının olduğu poster açıldı. Maçın başlama düdüğünün ardından her iki takım oyuncuları bir dakikalık saygı duruşunda bulunurken, tribünler de alkışla destek verdi.