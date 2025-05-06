Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Avukat, silahlı saldırıda ayaklarından vuruldu

        DİYARBAKIR'da Avukat Yasin İçli, borç- alacak nedeniyle anlaşmazlık yaşayan ve uzlaşmaya giden taraflardan bir kişinin silahlı saldırısında ayaklarından vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 22:10 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avukat, silahlı saldırıda ayaklarından vuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR’da Avukat Yasin İçli, borç- alacak nedeniyle anlaşmazlık yaşayan ve uzlaşmaya giden taraflardan bir kişinin silahlı saldırısında ayaklarından vurularak yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’ndeki bir plazada meydana geldi. İddiaya göre, borç- alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan iki taraf birbirine dava açtı. Müvekkillerinin anlaşmazlık yaşadığı taraf ile görüşmek için bir hukuk bürosuna giden Avukat İçli, taraflardan M.K.’nın silahlı saldırısına uğradı. Avukat İçli ayaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, M.K. ise kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avukat İçli, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Avukat İçli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        BARO BAŞKANI GÜLEÇ: MENFUR SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

        Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meslektaşımız Av. Yasin İçli, avukat arkadaşının bürosundayken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; avukatlara ve savunma mesleğine yönelen bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Meslektaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyor, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Baro olarak olay yerindeyiz. Adli mercileri faillerin tespiti ve adaletin sağlanması için derhal göreve çağırıyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Topçular Kulübü yayında!
        Topçular Kulübü yayında!
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da silahlı saldırıda avukat yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı saldırıda avukat yaralandı
        Diyarbakır'da "Su Verimliliği Seferberliği" tanıtım programı düzenlendi
        Diyarbakır'da "Su Verimliliği Seferberliği" tanıtım programı düzenlendi
        Diyarbakır'da kanalizasyon borusunda sıkışan kuzu kurtarıldı
        Diyarbakır'da kanalizasyon borusunda sıkışan kuzu kurtarıldı
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından DEM Parti İl Başkanlığına taziye ziya...
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından DEM Parti İl Başkanlığına taziye ziya...
        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da yol kenarındaki istinat duvarında kısmi çökme
        Diyarbakır'da yol kenarındaki istinat duvarında kısmi çökme