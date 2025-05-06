Avukat, silahlı saldırıda ayaklarından vuruldu

DİYARBAKIR’da Avukat Yasin İçli, borç- alacak nedeniyle anlaşmazlık yaşayan ve uzlaşmaya giden taraflardan bir kişinin silahlı saldırısında ayaklarından vurularak yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’ndeki bir plazada meydana geldi. İddiaya göre, borç- alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan iki taraf birbirine dava açtı. Müvekkillerinin anlaşmazlık yaşadığı taraf ile görüşmek için bir hukuk bürosuna giden Avukat İçli, taraflardan M.K.’nın silahlı saldırısına uğradı. Avukat İçli ayaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, M.K. ise kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avukat İçli, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Avukat İçli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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