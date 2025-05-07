Yapıştırıcı sıçrayınca kapanan göz kapağı doktor müdahalesiyle açıldı

DİYARBAKIR’da sağ gözüne, açmaya çalıştığı yapıştırıcı sıçrayan ve göz kapağı kapanan 5’inci sınıf öğrencisi Rüzgar Yaşar Bulut (11), hastanede yapılan müdahaleyle tekrar sağlığına kavuştu. Rüzgar, “Yapıştırıcıyı açamadım. Makasla kesmeye çalıştım, olmadı. Mutfağa gittim. Bıçakla bastırarak ucunu açmaya çalıştım. Kestiğim gibi hepsi gözüme kaçtı. Biraz panik oldum. Yüzümü sıcak suyla 10 dakika kadar yıkadım. Annem de ambulansı aramıştı. Hastanede açtılar gözümü. Gözümü kaybedebilirdim ama doktorlar son anda iyileştirdi, şu an durumum iyi” dedi.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4022’nci Sokak’ta oturan Bulut ailesinin oğulları Sait Paşa Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Rüzgar Yaşar Bulut, 5 Mayıs akşamı teknik iş dersine hazırlık yaptığı sırada açmaya çalıştığı yapıştırıcı, sağ gözüne sıçradı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Rüzgar, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Öncül ve ekibinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.