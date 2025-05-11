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        Ayağı kayıp düştüğü çayda boğuldu

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Mazlum Kılıç'ın (15), ayağı kayıp düştüğü Batman Çayı'nda boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 13:38 Güncelleme: 11.05.2025 - 13:40
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        Ayağı kayıp düştüğü çayda boğuldu
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        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde Mazlum Kılıç’ın (15), ayağı kayıp düştüğü Batman Çayı’nda boğuldu.

        Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Köprüsü’nde meydana geldi. Köprünün altından geçen Batman Çayı kenarına gelen Mazlum Kılıç, ayağı kayınca suya düştü. Kılıç, bir süre sudan çırpındıktan sonra kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma, Batman itfaiyesi ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla Batman itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından Kılıç’ın cansız bedeni bulundu. Kılıç’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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