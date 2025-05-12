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        Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Diyarbakır'da vatandaşlar halay çekti

        TERÖR örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası Diyarbakır'da çok sayıda kişi halay çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:19 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:25
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        Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Diyarbakır'da vatandaşlar halay çekti
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        TERÖR örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası Diyarbakır’da çok sayıda kişi halay çekti. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vatandaşlara eşlik etti.

        Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından, Sur ilçesinde Gazi Caddesi’nde ve Ulu Camii önünde çok sayıda kişi halay çekti. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vatandaşlara eşlik etti. Terörün olmayacağı yeni dönemin başlamasının mutlulukla karşılandığını belirten Tanrıkulu, “Bunca yıl sonra bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu. Yeni bir dönem hem Diyarbakır için hem bölge için hem Türkiye için başlıyor. Bizlere düşen görev adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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