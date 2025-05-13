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        Eşi ve yakınları tarafından dövüldükten sonra öldü iddiası; 1 tutuklama (2)

        EŞİTUTUKLANDIDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde darbedildiği öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Saki Pehlivan'ın (40) gözaltına alınan eşi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:30
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        Eşi ve yakınları tarafından dövüldükten sonra öldü iddiası; 1 tutuklama (2)
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        EŞİTUTUKLANDI

        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde darbedildiği öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Saki Pehlivan’ın (40) gözaltına alınan eşi A.P. ve eşinin 7 yakını, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eşi A.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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