Diyarbakır'da dolu etkili oldu; bağ evi kapısı delindi
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle, bağ evinin kapısı delindi.
DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle, bağ evinin kapısı delindi. Yağışta bazı tarım arazileri ise zarar gördü.
Bismil ilçesinde öğle saatlerinde sağanağın ardından etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Çeltikli Mahallesi’nde tarım arazileri zarar gördü. Yağışın şiddetiyle arazideki bir bağ evinin plastik kapısı da delindi.
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