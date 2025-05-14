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        Diyarbakır'da dolu etkili oldu; bağ evi kapısı delindi

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle, bağ evinin kapısı delindi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:30 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:35
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        Diyarbakır'da dolu etkili oldu; bağ evi kapısı delindi
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle, bağ evinin kapısı delindi. Yağışta bazı tarım arazileri ise zarar gördü.

        Bismil ilçesinde öğle saatlerinde sağanağın ardından etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı kırsal Çeltikli Mahallesi’nde tarım arazileri zarar gördü. Yağışın şiddetiyle arazideki bir bağ evinin plastik kapısı da delindi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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