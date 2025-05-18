Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde kırsal Yeşilköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 ADF 088 plakalı otomobil ile 34 AB 1886 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, Mehmet Tahir Turan (71) ile M.N.M., F.A. ve M.A.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Turan, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.