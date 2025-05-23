Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        İş yerlerini kurşunlayıp kundaklayan 'Daltonlar' üyesi 3 şüpheli tutuklandı (2)

        ŞÜPHELİLERTUTUKLANDIDiyarbakır ve Batman'da 2 iş yerini kurşunlayan, 1 iş yerini de molotof kokteyli ile kundaklayan 'Daltonlar' suç örgütü üyesi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yerlerini kurşunlayıp kundaklayan 'Daltonlar' üyesi 3 şüpheli tutuklandı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞÜPHELİLERTUTUKLANDI

        Diyarbakır ve Batman'da 2 iş yerini kurşunlayan, 1 iş yerini de molotof kokteyli ile kundaklayan 'Daltonlar' suç örgütü üyesi F.A. (17), R.Y. (19) ve R.K. (17) isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        İş yerlerini kurşunlayıp kundaklayan 'Daltonlar' üyesi 3 şüpheli yakalandı
        İş yerlerini kurşunlayıp kundaklayan 'Daltonlar' üyesi 3 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da iş yerlerini kurşunlayan ve kundaklayan 3 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da iş yerlerini kurşunlayan ve kundaklayan 3 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da "Kral Yolu" rotaları tanıtıldı
        Diyarbakır'da "Kral Yolu" rotaları tanıtıldı
        Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da "Demokratik Yerel Y...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da "Demokratik Yerel Y...
        Diyarbakır'da baba ile oğlunun ölümüne ilişkin yakalanan 7 şüpheli adliyeye...
        Diyarbakır'da baba ile oğlunun ölümüne ilişkin yakalanan 7 şüpheli adliyeye...