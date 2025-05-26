Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Fuhuş şebekesine 'Pandora' operasyonu: 6 tutuklama

        DİYARBAKIR'da, fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen 'Pandora' ismi verilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 08:22 Güncelleme: 26.05.2025 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fuhuş şebekesine 'Pandora' operasyonu: 6 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR’da, fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen ‘Pandora’ ismi verilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, kadınları fuhşa zorlayan şebekeye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmalarda polislere ‘Beybi’, müşterilere de ‘Koli’ dedikleri, şüpheli ve mağdurların tanınmamak için buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi. ‘Pandora’ ismi verilen operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltın alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede ‘fuhşa teşvik’, ‘aracılık’, ‘yer temini’, ‘şantaj’ ve ‘tehdit’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Operasyonda fuhşa zorlanan 6 kadın ve trans birey kurtarılırken, 48 kişiye ise ‘Kabahatler kanunu’ uyarınca toplamda 1 milyon 152 bin TL para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Sağanak yağmur, rüzgar ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, rüzgar ve toz taşınımı
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        “Macbeth” adının söylenmesi neden uğursuz sayılır?
        “Macbeth” adının söylenmesi neden uğursuz sayılır?
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Dekoratif kemer can aldı
        Dekoratif kemer can aldı
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!

        Benzer Haberler

        Tuncer Bakırhan: Yeni dönemde yeni bir dile ihtiyaç var
        Tuncer Bakırhan: Yeni dönemde yeni bir dile ihtiyaç var
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu:
        Diyarbakır'ın "minik kültür elçileri" tarihi mekanları tanıtıyor
        Diyarbakır'ın "minik kültür elçileri" tarihi mekanları tanıtıyor
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Baba ve oğlunu 'alacak' nedeniyle öldürüp, delil karartmak için kamyonette...
        Baba ve oğlunu 'alacak' nedeniyle öldürüp, delil karartmak için kamyonette...
        Diyarbakır'da baba ile oğlunu 200 bin lira için öldürdüğü ortaya çıktı
        Diyarbakır'da baba ile oğlunu 200 bin lira için öldürdüğü ortaya çıktı