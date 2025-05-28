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        Ev hapsini, darbettiği boşanma aşamasındaki eşine tahsis edilen evde geçiren koca tutuklandı

        DİYARBAKIR'da boşanma aşamasındaki eşi Seda E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:45
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        Ev hapsini, darbettiği boşanma aşamasındaki eşine tahsis edilen evde geçiren koca tutuklandı
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        DİYARBAKIR'da boşanma aşamasındaki eşi Seda E.'yi (24) darbettiği için ev hapsine çarptırılan, bu cezayı da kadın ve kızına tahsis edilen evde çekmesine hükmedilen H.E. (32), DHA'nın haberi ve yapılan itiraz sonrası tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Seda E., yaklaşık 7 yıldır evli olduğu H.E.'den boşanmak istedi. Bu süreçte mahkeme, oturdukları evi kızıyla beraber yaşaması için Seda E.'ye tahsis etti. Seda E. ile kızı birlikte yaşarken, genç kadın şiddete uğradı. Seda E., 13 Mayıs'ta eşi H.E.'nin kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Darp raporu alan Seda E.'nin avukatı İrem İlhan ile yaptığı şikayet sonrası H.E ile kayınpeder C.E. gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan H.E. ve C.E.'ye uzaklaştırma kararı ve ev hapsi cezası verildi.

        İTİRAZ SONRASI KARAR BOZULDU

        H.E.'ye verilen ev hapsi kararında; cezayı Seda E. ile kızına tahsis edilen evde geçireceği belirtildi. Bunun üzerine Seda E., kızı ile ailesinin yanına gitti. DHA'nın konuyu haberleştirmesi ve Seda E.'nin avukatı İrem İlhan'ın itirazının ardından karar bozuldu. Yeniden Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen H.E., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        'CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE ETTİĞİMİZ İÇİN HALA AİLESİNİN YANINDA'

        Avukat İrem İlhan, "Geçtiğimiz hafta şiddet gören müvekkilim Seda E. ile bir başvuruda bulunmuştuk. Akabinde Sulh Ceza Hakimliği tarafından kendisini darbeden faile, Seda E.'nin ikamet ettiği ev adresinde, ev hapsi cezası kararı verilmişti. Durumun akabinde sözlü itirazlarda bulunduk. Ayrıca yayınlanan haberlerin etkisiyle de fail hakkında tutuklama kararı verildi. Fail, savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği de faili tutukladı. Fail tutuklu haldedir. Müvekkilim Seda Hanım şu anda can güvenliği sağlanamadığı için ailesinin yanındadır. Zaten fail tarafından bu şiddet olayının yaşanmasının ardından fail tarafından Seda Hanım'a tahsis edilen evin kilidi ve yuvası değiştirilmişti. Seda Hanım'ın can güvenliğinden endişe ettiğimiz için de hala ailesinin yanında ikamet etmektedir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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