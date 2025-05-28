Diyarbakır'da 53 oda, borsa ve STK'dan ortak açıklama; Barış, ekonomik büyümeye zemin hazırlar

DİYARBAKIR’da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren 53 oda, borsa ve sivil toplum kuruşu (STK) tarafından, PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesine ilişkin ortak basın açıklaması yapıldı. Ortak açıklamayı okuyan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, “Çatışmaların bitmesi ve barışın sağlanması, ülkemizin hem sosyal huzuruna hem de ekonomik istikrarına ve büyümesine zemin hazırlar” dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren 53 oda, borsa ve ticaret ve sanayi odası ve ticaret borsaları tarafından ortak basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına, kuruluşların başkan ve temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, “Ülkemizde 40 yılı aşan bir süreçte çatışmalı bir sürecin olduğunu biliyoruz ve örgütün çatışmalı süreci sonlandırması ve kendini feshetmesi açıklamasıyla birlikte yeni bir süreç oluştu. Biz dönem dönem bölgedeki sivil toplum kuruluşları ile ortak veya bireysel açıklamalar yaparak bu süreci desteklediğimizi ve bu sürece her şekilde destek verip yanında, içinde olacağımız ile ilgili genel açıklamaları hem birlikte bazen de bireysel sizler aracılığıyla duyurusunu yapmıştık. Yeni süreçle birlikte sürece destek verme konusunda bizim için en önemli iş insanları için bölgede ekonominin gelişmesi, bölgenin tarihindeki gelişmişlik dönemi bölgenin önemli bir ticaret merkezi olması dönemine yeniden hızla kavuşacağına inanıyoruz” dedi.