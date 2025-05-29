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        Diyarbakır'da surlara asılan 'İmamoğlu' pankartlarına polis el koydu (2)- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:48 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:48
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        Diyarbakır'da surlara asılan 'İmamoğlu' pankartlarına polis el koydu (2)- Yeniden
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        Yazıişleri müdürlerine

        Haberimizi kaynağından alınan ek bilgiler ve yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz

        YENİDEN

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        Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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