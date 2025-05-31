Kamyonette yakılan baba ve oğlunun cenazeleri, yan yana defnedildi

DİYARBAKIR'da 'alacak' meselesi nedeniyle tabancayla öldürülüp, kamyonette yakılan baba Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed'in (15) cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketlerine getirilerek yan yana defnedildi.

Olay, 19 Mayıs'ta Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleri bulundu ve otopsileri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

7 BOŞ MERMİ KOVANI TESPİT EDİLDİ, 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay yeri incelemesinde, yanan araçta ve araca 500 metre mesafede 7 boş mermi kovanı ile yanmış telefon, kartvizit ve el feneri gibi deliller bulundu. Deliller, incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mehmet D. (26), Mehmet K. (44), İshak K. (40), Ali Mert İ, Ali Ö. (32), Osman K. (44) ve Ayhan İ. (58) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 23 Mayıs’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet D., Mehmet K., İshak K. ve Ali Mert İ., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.