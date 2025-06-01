Diyarbakır'da bulunan yeni çekirge türüne 'Troglophilus diclensis' ismi verildi

DİYARBAKIR’ın Dicle ilçesinde bir doğasever tarafından bulunan çekirgenin olduğu mağarada yapılan incelemede türün kayıtlarda olmadığı tespit edildi. Almanya’da bilimsel bir dergide de yayınlanan türe ‘Troglophilus diclensis’ ismi verildi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, “Dicle ilçemizde bulduğumuz için bu ismi verdik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha önce böyle bir çekirge cinsine rastlanmamıştı. İlginç bir tür oldu” dedi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, beraberinde Doç. Dr. Sadreddin Tusun, Hakkari Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Şirin ile bir doğasever tarafından Dicle ilçesinde bulunan çekirgenin bulunduğu mağarada inceleme yaptı. Yakalanan çekirgenin fotoğrafları ve görüntüleri çekildi. Yapılan incelemede, bulunan çekirge türünün daha önce kayıtlarda olmadığı belirlendi. Almanya’da bilimsel bir dergide de yayınlanan yeni türe, ‘Troglophilus diclensis’ ismi verildi.

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