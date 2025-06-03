Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Sahte kimliklerle kargo şirketi acentesi kurup uyuşturucu sevkiyatı yapan 9 şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte kimlik bilgileriyle kargo şirketi acentesi kurarak uyuşturucu sevk etmeye çalışan 9 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte kimliklerle kargo şirketi acentesi kurup uyuşturucu sevkiyatı yapan 9 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte kimlik bilgileriyle kargo şirketi acentesi kurarak uyuşturucu sevk etmeye çalışan 9 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüphelilerin kargo şirketi acentesi kurarak uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları tespit edildi. 2024 Aralık ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, Antalya, İzmir ve İstanbul’a uyuşturucu göndermek amacıyla sahte kimlik bilgilerinden faydalanarak bir kargo acentesi kurdukları, uyuşturucuyu özel vakumlu poşetlerle çay paketlerinin içine gizleyerek sevkiyatını yaptıkları, kargo göndericisi olarak tamamen habersiz vatandaşların ad ve kimlik bilgilerini kullandıkları belirlendi. Yapılan ara operasyonlarda 40 kilo skunk ele geçirilirken, 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

        TUTUKLU SAYISI 9’A YÜKSELDİ

        Şebekeye yönelik 27 Mayıs’ta sabah 05.00’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise aralarında 4 kamu görevlisinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde vakumlama poşetleri ve suçta kullanılan cep telefonları ele geçirildi. Şüphelilerin Diyarbakır, Antalya ve İzmir’de edindikleri taşınır-taşınmaz mal varlıkları ile banka hesaplarında toplam değeri yaklaşık 120 milyon TL olan suç gelirine de tedbir kararı uygulandı. Şüphelilerden 6’sı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, operasyonda tutuklu sayısı 9’a yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da sahte kimlikle kurdukları kargo acentesiyle uyuşturucu sevkiy...
        Diyarbakır'da sahte kimlikle kurdukları kargo acentesiyle uyuşturucu sevkiy...
        Düştüğü sulama kanalında kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu
        Düştüğü sulama kanalında kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu
        Çermik Kaymakamlığı 1100 aileye nakdi yardımda bulundu
        Çermik Kaymakamlığı 1100 aileye nakdi yardımda bulundu
        Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu
        Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu
        Diyarbakır'da kaybolan kişi sulama kanalında aranıyor
        Diyarbakır'da kaybolan kişi sulama kanalında aranıyor
        Nur Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevinden...
        Nur Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevinden...