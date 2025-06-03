Sahte kimliklerle kargo şirketi acentesi kurup uyuşturucu sevkiyatı yapan 9 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte kimlik bilgileriyle kargo şirketi acentesi kurarak uyuşturucu sevk etmeye çalışan 9 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüphelilerin kargo şirketi acentesi kurarak uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları tespit edildi. 2024 Aralık ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, Antalya, İzmir ve İstanbul’a uyuşturucu göndermek amacıyla sahte kimlik bilgilerinden faydalanarak bir kargo acentesi kurdukları, uyuşturucuyu özel vakumlu poşetlerle çay paketlerinin içine gizleyerek sevkiyatını yaptıkları, kargo göndericisi olarak tamamen habersiz vatandaşların ad ve kimlik bilgilerini kullandıkları belirlendi. Yapılan ara operasyonlarda 40 kilo skunk ele geçirilirken, 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Şebekeye yönelik 27 Mayıs’ta sabah 05.00’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise aralarında 4 kamu görevlisinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde vakumlama poşetleri ve suçta kullanılan cep telefonları ele geçirildi. Şüphelilerin Diyarbakır, Antalya ve İzmir’de edindikleri taşınır-taşınmaz mal varlıkları ile banka hesaplarında toplam değeri yaklaşık 120 milyon TL olan suç gelirine de tedbir kararı uygulandı. Şüphelilerden 6’sı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, operasyonda tutuklu sayısı 9’a yükseldi.