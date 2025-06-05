Diyarbakır merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu; 3 tutuklama

Diyarbakır’da araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıldıklarını belirten mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Çalışmada 286 kişiyi bu şekilde dolandıran şüphelilerin, banka ve kripto hesaplarında 330 milyon 471 bin lira işlem hacmi belirlendi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Sakarya, Aydın ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR merkezli 6 ilde, oluşturdukları araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Hesaplarında 330 milyon 471 bin TL işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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