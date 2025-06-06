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        Diyarbakır'da lastiği patlayan otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde lastiği patlayan otomobilin akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarptığı kazada Gazal Kayıhan (59) öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 19:31 Güncelleme: 06.06.2025 - 19:35
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        Diyarbakır'da lastiği patlayan otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde lastiği patlayan otomobilin akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarptığı kazada Gazal Kayıhan (59) öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Çeltikli Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Kayıhan idaresindeki 61 KP 428 plakalı otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, karşı şeritte bulunan bir akaryakıt istasyonun istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Gazal Kayıhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 6 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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