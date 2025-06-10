Sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdiği anlar kamerada

İl Sağlık Müdürlüğü, görüntüleri, “Fermuar sistemi hayat kurtarır, ambulans hedefine hızla ulaşır, yaralılar ve acil hastalar hızla tedavi edilir. Acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, yol veren sürücülere de teşekkür edildi.

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda seyir halinde olan araçların sürücüleri, aldığı hastayla hastaneye doğru ilerleyen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi. Sağa ve sola geçen araçlar sayesinde ambulanstaki sağlık ekibi, vakit kaybetmeden hastaneye ulaştı. O anlar, ambulansın araç içi kamerasına yansıdı. ‘ACİL HASTALARIN HAYATTA KALMA İHTİMALİ YÜZDE 40 ORANINDA ARTAR’

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.